"Infelizmente, temos duas pessoas mortas, devido a causas desconhecidas, e um número significativo de feridos", disse o chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Anthony Marrone.

Os incêndios florestais na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, estão hoje fora de controlo e os ventos ciclónicos estão a complicar ainda mais o combate possível dos bombeiros, sobretudo na área em redor de Los Angeles.

Segundo as autoridades e a imprensa locais, o fogo está a devastar a área de Los Angeles, destruindo casas e obstruindo estradas, enquanto se assiste à fuga de dezenas de milhares de pessoas.

As chamas de um incêndio que deflagrou na noite de terça-feira perto de uma reserva natural no sopé das colinas do interior, a nordeste de Los Angeles, espalharam-se tão rapidamente que os funcionários de um centro de idosos tiveram de empurrar dezenas de residentes em cadeiras de rodas e camas de hospital para um parque de estacionamento.

Os residentes esperaram ali, em roupa de cama, enquanto as brasas caíam à sua volta, até que ambulâncias, autocarros e até carrinhas de construção chegaram para os levar.

Um outro incêndio, que começou horas antes, atingiu o bairro de Pacific Palisades, uma área ao longo da costa com residências de celebridades e celebrada pela banda musical norte-americana Beach Boys no seu êxito dos anos 60, “Surfin' USA”.

As estradas ficaram intransitáveis quando muitas pessoas em busca de refúgio abandonaram os seus veículos e fugiram a pé, algumas carregando malas.

O engarrafamento na Palisades Drive impediu a passagem de veículos de emergência e foi necessário recorrer a um bulldozer para empurrar os carros abandonados para o lado para abrir caminho.