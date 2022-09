Do lado do Tajiquistão, a administração da cidade fronteiriça de Isfara, citada pela agência Ria Novosti, informou "dois guardas fronteiriços mortos, seis feridos" e "seis civis atingidos por estilhaços".

Por sua vez, o Quirguistão relatou quatro feridos: dois guardas de fronteira e dois civis, um dos quais foi hospitalizado em estado "extremamente grave".

De acordo com o governo do Quirguistão, os tajiques atiraram contra os guardas de fronteira do Quirguistão nas cidades de Boulak-Bachy e Pasky-Aryk, na região fronteiriça de Batken, no sudeste do Quirguistão.

"Homens barbudos vestidos de preto, sem qualquer insígnia, foram vistos a atirar indiscriminadamente e desnecessariamente em civis, infraestruturas, casas e outras propriedades", disse o serviço de guarda de fronteira do Quirguistão em comunicado.

As autoridades tajiques, por meio da agência oficial de notícias Khovar, acusaram as forças quirguizes de terem aberto fogo com morteiros e metralhadoras contra um posto de fronteira tajique.

Quase metade da fronteira de 970 quilómetros entre as duas ex-repúblicas soviéticas na Ásia Central está em disputa, e o progresso na delimitação tem sido lento nos últimos anos.