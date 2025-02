Dois novos sismos, ambos com magnitude 4,1, foram registados a zona entre as ilhas de Santorini e Amargos, no sul do arquipélago das Cíclades, divulgou hoje a imprensa grega.

Há duas semanas que a região é atingida por uma série de centenas de sismos, que provocaram um êxodo da população e dos turistas, principalmente de Santorini, um dos destinos turísticos mais procurados na Grécia. Segundo o diário Ekathimerini, o primeiro sismo foi registado às 03:30, hora local (01:30 em Lisboa), a noroeste de Anafi, enquanto o segundo foi registado às 11:02, hora local (09h02 em LIsboa), a nordeste de Santorini. Os especialistas gregos alertam que existe um “alto risco” de deslizamentos de terra ao longo de toda a caldeira vulcânica de Santorini, na orla da qual estão construídas a sua capital, Fira, e uma das suas maiores cidades, Oia. A maioria dos sismólogos e geólogos diz que as probabilidades de um sismo superior a magnitude 6 são pequenas, mas concordam que os tremores provavelmente continuarão a abalar a ilha durante várias semanas, talvez meses. A atividade sísmica parece dever-se ao movimento das placas tectónicas na falha submarina de Anydros, entre Santorini e Amorgos, e não aos dois vulcões da zona, embora isso não signifique que os abalos não possam reacender a atividade vulcânica, alertam os especialistas. NL // SF Lusa/Fim