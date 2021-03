O Governo reprogramou 106 milhões de euros adicionais para investimentos na requalificação de escolas a partir do Portugal 2020 e 65% deste valor será alocado aos municípios das regiões do interior Norte e Centro, adianta hoje o Jornal de Notícias.

O diário analisou os valores a partir das portarias publicadas pelo Governo, calculando que, dos 106 milhões anunciados, 69,44 milhões vão ser alocados a territórios do interior, dividindo-se entre 31,6 milhões no Norte e 37,8 milhões no Centro.

O restante valor — 37 milhões — vai dispersar-se entre comunidades cuja maioria dos municípios se encontra no litoral, como Área Metropolitana do Porto e as Comunidades Intermunicipais (CIM) do Cávado, de Tâmega e Sousa, de Aveiro e do Oeste.

Segundo o JN, há 10 comunidades intermunicipais no Norte e no Centro onde a maioria das autarquias é considerada território de baixa densidade, sendo estas Alto Minho, Alto Tâmega, Trás-os-Montes, Douro, Ave, Beira Baixa, Coimbra, Beiras e Serra da Estrela, Médio Tejo e Viseu Dão Lafões

De acordo com os cálculos do jornal, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo será aquela a obter maior financiamento (12,3 milhões de euros), seguindo-se Ave (11,91 milhões) e Tâmega e Sousa (11,17 milhões). Em sentido inverso, a Beira Baixa (588 mil euros) e o Oeste (941 mil euros) vão ser as regiões com menor dotação.

Os 164 concelhos que fazem parte das comunidades intermunicipais acima mencionadas e a Área Metropolitana do Porto têm até ao final de abril para apresentar as suas candidaturas a estes fundos comunitários.