Os dados são do Ministérios da Justiça. Em Portugal apenas dois terços dos condenados por crimes sexuais sobre menores cumprem pena de prisão efetiva, escreve esta sexta-feira o Expresso.

Tendo por base um caso recente, em que o suspeito acabou por ser condenado a cinco anos com pena suspensa, o semanário destaca os dados do Ministério, que também dão conta que as condenações têm vindo a diminuir nos últimos anos.

A média atual de condenados a cumprirem, de facto, a pena em estabelecimentos prisionais é assim de 33%, com a grande maioria a acabar por cumprir as tais penas suspensas, sendo que cada caso é um caso e as nuances legais das mesmas são diferentes entre cada um.

Refira-se que a polémica de abuso de menores tem causado muito impacto em Portugal nos últimos meses, com vários casos, sobretudo na Igreja, a serem tornados públicos.