"Recebemos com tristeza a notícia da morte do capitão Sébastien Mabire e do tenente Matthis Laurens num acidente aéreo durante uma missão de treino com caças Rafale", escreveu Macron na rede social X.

"O país compartilha a dor dos seus familiares e irmãos de armas da Base Aérea 113 de Saint-Dizier", localizada no leste da França, acrescentou o presidente.

O piloto de uma das aeronaves conseguiu ejetar-se e sobreviveu, informou anteriormente o ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, também no X.

Inicialmente, não ficou claro o que poderá ter causado a colisão, que ocorreu sobre Colombey-les-Belles, no nordeste da França.

A força aérea esclareceu que todos os pilotos envolvidos eram de nacionalidade francesa.

O Rafale, um avião supersónico polivalente utilizado para caçar aeronaves inimigas, atacar alvos terrestres e marítimos, realizar missões de reconhecimento e até transportar ogivas nucleares, tem sido um sucesso de vendas para a indústria armamentista francesa.

Pilotos ucranianos estão atualmente a ser treinados na França, mas na base de Cazaux (sudoeste) e em aviões Alpha Jet.