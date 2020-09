No local continuam mobilizados 169 operacionais apoiados por 56 viaturas, de acordo com a informação disponível no ‘site’ da ANEPC.

Portugal continental está a em alerta amarelo, na sequência da última avaliação das condições meteorológicas feita pela Proteção Civil em função do risco de incêndios florestais, anunciou na segunda-feira a secretária de Estado da Administração Interna.

“Todos os distritos ficarão em alerta amarelo”, disse Patrícia Gaspar, em conferência de imprensa.

O país está “a viver dias de enorme complexidade em matéria de incêndios rurais”, uma vez que, “praticamente durante oito dias, com todo o país em situação de alerta”, houve, precisamente “1.088 ocorrências de incêndios rurais”, acrescentou.

A secretária de Estado da Administração Interna considerou que estes são números “quase inaceitáveis para as condições meteorológicas” em Portugal.