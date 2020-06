Segundo noticia a agência AFP, o inquilino da Casa Branca nunca escondeu a vontade em voltar a realizar comícios para a sua recandidatura à presidência dos Estados Unidos, que foram suspensos em março devido à pandemia de covid-19.

As eleições presidenciais estão marcadas para 03 de novembro.

Os responsáveis pela campanha eleitoral de Donald Trump ainda não forneceram qualquer informação sobre as regras sanitárias que irão ser impostas na organização destes eventos, com grande aglomeração de pessoas, de forma a evitar a propagação do vírus.

Em três dos quatro estados em que irão ocorrer os comícios eleitorais, Arizona, Florida e Carolina do Norte, o número de casos de infeções por covid-19 está a aumentar, segundo notícia o jornal New York Times.