“Alguém pode ter cometido um erro, do outro lado. (…) Não tem nada a ver connosco”, disse Trump, lembrando que o avião voava sobre “um bairro hostil”.

Um avião Boeing 737 voava de Teerão para Kiev, na Ucrânia, quando parou de transmitir dados, na terça-feira, minutos depois da descolagem, tendo explodido, matando os 176 ocupantes.

Os meios de comunicação social norte-americanos têm divulgado informação segundo a qual os serviços de inteligência dos EUA acreditam que o avião, de uma companhia aérea ucraniana, terá sido derrubado pelo Irão, possivelmente por engano.

A rede televisiva CBS citava autoridades norte-americanas que dizem que vários satélites capturaram o lançamento de mísseis, pouco tempo antes de o avião explodir.

O Presidente dos EUA expressou esperança de que as autoridades iranianas entreguem a caixa negra do avião à Boeing, para que as causas do acidente possam ser esclarecidas.

Hoje, a Ucrânia anunciou o envio de uma equipa de especialistas para Teerão, para colaborar com as autoridades iranianas na investigação ao acidente.