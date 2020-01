O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Washington ainda está a estudar retaliações pelo ataque iraniano desta madrugada contra instalações norte-americanas no Iraque, mas que quer a paz.

Donald Trump diz que "enquanto for presidente dos EUA, o Irão não terá armas nucleares". O chefe de Estado norte-americano disse esta quarta-feira que os mísseis iranianos desta madrugada não fizeram baixas. Os Estados Unidos vão continuar "a avaliar a resposta ao Irão", que, afirma Trump, "parece estar a recuar".

Em cima da mesa, estão já novas sanções — todavia, Trump não deu detalhes sobre a sua natureza. Donald Trump diz que ainda estão em aberto as opções de resposta ao Irão, mas que, para já, os EUA vão intensificar sanções económicas contra o Irão, como retaliação contra os ataques iranianos com mísseis que esta madrugada atingiram duas bases militares que albergam soldados norte-americanos no Iraque.

Apelou ainda aos países europeus para se "livrarem dos resquícios do acordo nuclear iraniano".