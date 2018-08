A ordem executiva é assinada três meses depois de Washington ter saído do acordo internacional nuclear com o Irão, firmado em 2015, e as sanções previstas no documento entrarão em vigor a partir da meia-noite (hora local em Washington, 05:00 de terça-feira em Lisboa).

O acordo nuclear foi assinado em 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha).

À exceção de Washington, os restantes continuam comprometidos com o protocolo, que previa o congelamento do programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções económicas.

Num comunicado, o chefe de Estado norte-americano reiterou hoje que o acordo de 2015 foi “horrível e unilateral”, salientando que o protocolo acabou por proporcionar ao governo iraniano o dinheiro necessário para promover um clima de conflito no Médio Oriente.

“Instamos todas as nações a tomar medidas que deixem claro que o regime iraniano enfrenta uma escolha: ou mudar o seu comportamento ameaçador, desestabilizador e a reintegrar-se na economia global, ou continuar num caminho de isolamento económico” frisou Trump.