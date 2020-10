Durante o fim de semana em que esteve internado no Walter Reed National Military Medical Center, hospital que tratou o presidente americano após ter testado positivo para covid-19, Donald Trump teve a ideia de sair do local com uma t-shirt do Super-Homem vestida, conta o New York Times.

A ideia do presidente americano é contada na edição de hoje do New York Times, um dia depois de Trump ter feita a sua primeira aparição pública, uma varanda da Casa Branca a partir de onde discursou para centenas de pessoas presentes. Também segundo o New York Times, foram feitos 2000 convites para o evento de ontem, mas terão estado nos jardins da Casa Branca menos pessoas que o previsto inicialmente.

A ideia da t-shirt era suportada por uma história que Trump propôs à sua equipa: a de sair do hospital aparentando estar frágil para depois surpreender as pessoas ao rasgar a camisa e mostrar a t-shirt do super-herói como símbolo da força e da superação da doença.

A ideia acabou por não avançar.

No evento de ontem, Donald Trump apareceu com uma máscara branca e falou durante 18 minutos, sendo mais breve do que os 30 minutos inicialmente previstos. Trump não fez a assistência esperar - o que geralmente acontece nos seus comícios - e um penso na mão direita evidenciava a marca dos tratamentos a que esteve sujeito.