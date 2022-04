Donald Trump disse que usaria a sua própria plataforma, a Truth Social, embora desde o seu lançamento, em fevereiro, só pareça ter publicado uma vez ali.

"Não vou para o Twitter, ficarei no Truth", declarou Trump à emissora Fox News, referindo-se à plataforma Truth Social, lançada em fevereiro como uma alternativa ao Facebook, Twitter e YouTube.

"Espero que Elon compre o Twitter, porque vai melhorá-lo e é um homem bom, mas eu fico no Truth", ressalvou o ex-presidente.

"Estamos a receber milhões de pessoas e o que estamos a ver é que a resposta no Truth é muito melhor do que estar no Twitter. O Twitter tem bots (robôs) e contas falsas", disse à emissora.

O Twitter suspendeu em 8 de janeiro de 2021 a conta de Trump, que contava com quase 89 milhões de seguidores com os quais comunicava diariamente, por incitar a violência e propagar notícias falsas.

Dois dias antes, milhares de apoiantes do bilionário republicano invadiram o Capitólio em Washington para tentar interromper a certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro de 2020.

Musk, o homem mais rico do mundo, chegou nesta segunda-feira a um acordo para comprar o Twitter por 44 mil milhões de dólares, o que lhe dará o controlo de uma das redes sociais mais influentes do planeta, fundada em 2006.

A plataforma com sede na Califórnia recebeu fortes críticas dos conservadores, que a acusaram de ser tendenciosa contra eles e de violação dos seus direitos à liberdade de expressão mediante suspensões por infringir as suas regras.

Legisladores têm pedido a modificação ou a anulação de uma lei de 1996, que protege as plataformas de redes sociais da responsabilidade pelas suas práticas de moderação de conteúdo e pelas publicações de terceiros.

Musk, cuja imensa riqueza provém da popularidade dos veículos elétricos Tesla, assim como de outras empresas, como a SpaceX, autodenomina-se como um "absolutista da liberdade de expressão" e espera-se que adote uma abordagem menos estrita para regular conteúdos.

O grupo progressista Media Matters for America advertiu que Trump poderia voltar ao Twitter e pediu para manter os padrões atuais.

"Qualquer negociação para vender o Twitter a Musk deve incluir mecanismos exigíveis claros para defender e manter os padrões comunitários existentes, incluindo a eliminação dos que violarem estes padrões", disse o presidente do grupo, Angelo Carusone, em nota.

Mais de um milhão de utilizadores fizeram o download da Truth Social após 0 seu lançamento, mas o interesse parece ter diminuído devido a falhas técnicas e longos períodos de espera para aceder ás contas.