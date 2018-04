Um dia depois de ter colocado a Rússia, a Síria e a comunidade internacional sob alerta com um 'tweet', Trump volta à rede social para dizer que uma intervenção norte-americana no país do Médio Oriente pode "estar para breve ou não".

“Nunca disse quando é que seria o ataque na Síria. Pode ser estar para breve ou não! De qualquer das formas, durante a minha administração, os EUA fizeram um excelente trabalho ao livrar o Estado Islâmico da região. Onde é que está o nosso ‘Obrigado, América?’", partilhou Donald Trump, no Twitter, esta quinta-feira. Recorde-se que esta quarta-feira, o Presidente norte-americano avisou, também nesta rede social, a Rússia, aliada do regime sírio, que mísseis seriam lançados na Síria após o alegado ataque químico na cidade síria de Douma atribuído às forças de Damasco. "A Rússia prometeu destruir todos e quaisquer mísseis disparados contra a Síria. Prepara-te Rússia, porque eles vão começar a chegar, bons, novos e inteligentes!”, escreveu Trump na rede social Twitter, depois de o embaixador russo no Líbano, Alexander Zasipkin, ter dito que quaisquer mísseis lançados por Washington contra a Síria serão abatidos pelas forças de Moscovo e que as plataformas de lançamento passarão a ser um alvo. “Não deviam ser parceiros de um animal que mata com gás o seu povo e que gosta!”, acrescentou o Presidente dos Estados Unidos na mesma mensagem. Horas mais tarde, a Casa Branca desmentiu a iminência de um ataque contra o Governo do Presidente sírio Bachar Al Assad e insistiu que Donald Trump, estava analisar "outras opções" que tem disponíveis."Não é a única opção, existem outras opções sobre a mesa", assegurou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, durante uma conferência de imprensa. Na segunda-feira, Trump afirmou que levaria entre 24 e 48 horas para decidir sobre uma possível resposta militar à Síria devido ao ataque químico que alegadamente as forças próximas do governo perpetraram sobre a população de Douma, onde faleceram pelo menos 43 pessoas. Presidente sírio diz que ameaça de ataques se baseia “em mentiras” O presidente sírio, Bashar al-Assad, disse hoje que as ameaças ocidentais de ataques à Síria se baseiam “em mentiras” e visam desvalorizar os ganhos recentes das suas forças nos arredores de Damasco. Para Assad, os ocidentais estão a reagir desta forma porque “perderam a aposta” que fizeram na oposição ao regime. O presidente sírio, que falava durante um encontro com um conselheiro do guia supremo iraniano, Ali Akbar Velayati, advertiu por outro lado que qualquer ação militar ocidental “desestabilizaria ainda mais a região”. [Notícia atualizada às 12h31] Partilhar