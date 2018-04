"É quase uma missão impossível. Escolhemos os melhores, que são os agentes especiais que vão mostrar Viana do Castelo ao mundo, através da fotografia, de uma visão muito particular. Viana do Castelo é uma cidade com muito potencial e este evento vai ser uma espécie de ensaio geral, como se de um espetáculo em palco se tratasse", explicou à Lusa Luís Octávio Costa.

O Viana Winter Adventure, vai decorrer durante três dias, juntando nove dos principais ‘instagramers' portugueses, dois espanhóis e um sueco, entre eles jornalistas, designers e arquitetos.

Juntos têm 800 mil seguidores na rede social ‘Instagram' e podem "transformar Viana, cidade que vive do verão, num destino apetecível no inverno".

O evento, que conta com o apoio da câmara municipal e do hotel FeelViana, pretende ser "o início de uma grande aventura", noutros locais do país e do mundo".