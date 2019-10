Doze áreas protegidas para a conservação ambiental no litoral do Brasil já foram atingidas por um derrame de petróleo que está a ser investigado pelas autoridades do país, informou hoje a comunicação social brasileira.

Segundo informações do portal de notícias G1, baseadas em dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), foram atingidas áreas de proteção localizados na região nordeste dos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Piauí, Ceará, Sergipe, Alagoas e Maranhão. O gigantesco derrame de petróleo, detetado no início de setembro, já afeta praias de 150 municípios, matou pelo menos 12 tartarugas e ameaça centenas de espécies animais, afirmam especialistas. A Marinha brasileira exigiu hoje que 30 navios de dez países estrangeiros prestem informações no âmbito das investigações sobre um derramamento de petróleo. Segundo uma investigação preliminar realizada pela companhia estatal petrolífera Petrobras, a origem do óleo derramado não é brasileira. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse esta semana que existiam indícios de que petróleo produzido na Venezuela terá sido derramado de um navio estrangeiro, associação que foi negada pelo país vizinho que acusou o Brasil de lançar "informações infundadas " Continuar a ler O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também fez declarações públicas sobre o assunto, mas evitou especificar o país de origem do óleo derramado na costa brasileira. O ministro de Minas e Energia do país, Bento Albuquerque, também reiterou na quinta-feira que as investigações ainda são inconclusivas. De acordo com a Marinha brasileira desde 02 de setembro, data em que o aparecimento do petróleo nas praias brasileiras foi detetado pela primeira vez, 1.583 militares foram mobilizados para as áreas afetadas. Segundo especialistas, as toneladas de petróleo encontradas nas águas do Atlântico na costa brasileira ameaçam centenas de espécies animais, algumas delas em risco de extinção como o peixe-boi, podem contaminar a cadeia alimentar e ser prejudiciais aos seres humanos.