Segundo o comandante dos Bombeiros de Santo Tirso, Filipe Carneiro, as duas mulheres, de 76 e 86 anos, foram assistidas no local e transportadas pelo INEM ao Hospital de Famalicão.

O cão, que segundo as fontes, é da raça Labrador, foi recolhido pelos serviços municipais.

Segundo fonte da GNR, o ataque do cão ocorreu no interior da habitação de uma das idosas, que será a dona do animal.

As circunstâncias do ocorrido ainda estão a ser apuradas.