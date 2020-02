Em causa está um homem de 32 anos, considerado perigoso pelas autoridades e indiciado de múltiplos crimes, como sequestro, ameaça com arma de fogo, extorsão, tráfico de estupefacientes, roubo, coação ou ofensas à integridade física. Foi detido pela última vez pela PSP da Figueira da Foz em 29 de janeiro e colocado em prisão domiciliária com pulseira eletrónica pelo tribunal de Coimbra, apesar de estar em liberdade condicional ao abrigo de outro processo.

Segundo fontes da PSP, as duas instituições que estão a funcionar à porta fechada, por medo de represálias, são o Centro de Resposta Integrada (CRI) da Figueira da Foz (antigo Centro de Atendimento a Toxicodependentes), entidade que funciona na dependência da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), e a Associação Fernão Mendes Pinto, instituição particular de solidariedade social, cujas instalações estão localizadas no centro desta cidade do litoral do distrito de Coimbra.

Fonte da PSP indicou que o último episódio protagonizado pelo homem sucedeu na segunda-feira, no CRI da Figueira da Foz, onde aquele se deslocou para uma consulta, devidamente autorizado pelo tribunal, quando já estava em prisão domiciliária, tendo, na altura, assumido um comportamento violento com diversas ameaças aos funcionários, que chamaram a polícia.

Desde o episódio em causa, que a porta dessa instituição (localizada junto ao Casino da Figueira da Foz, na zona turística conhecida por Bairro Novo), habitualmente aberta para a rua - e que dá acesso a um pátio interior coberto, onde se situa uma sala de espera, um gabinete de enfermagem e instalações sanitárias - foi fechada e nela colocada um aviso onde se lê "Aberto. Bata à porta, por favor".