O SAPO24 reportou este domingo a situação de duas menores portuguesas que estão a estudar na escola Easter Mediteranean International School, na localidade de HaKfar HaYarok, Ramat HaSharon, a 10 quilómetros a norte de Tel Aviv, que esperam o repatriamento para Portugal. Por enquanto, contudo, ao início da manhã desta segunda-feira, ainda não tinham qualquer informação sobre o mesmo.

Era esperado o envio de um avião português para Israel, que partiria ao final da noite de domingo, mas, para já, ainda não há qualquer informação sobre o mesmo, sendo que o Gabinete de Emergência Consular (GEC) salientou mesmo à mãe de uma da jovens que o avião poderá "ainda não ter sequer saído" de Portugal.

"Aguardamos que nos seja enviado e-mail com informações acerca da chegada do avião a Israel. Não temos qualquer informação", começou por revelar ao SAPO24 já esta segunda-feira Magda Figueiredo, mãe de uma das jovens, neste caso de Maria Rita Figueiredo, salientando que tem estado em contado com ambas as menores de 16 anos.

"Estamos sempre em contato. Elas estão ansiosas e a aguardar que a informação chegue para poderem sair do campus", disse, referindo também que já esta segunda-feira, por volta das 5h00, entrou em contato com as menores, dado que já tinham alugado um táxi para levá-las ao aeroporto, a 30km do local onde estão, mas tiveram de o "remarcar" devido à falta de informação sobre a chegada do avião de repatriamento.

A única informação oficial que tiveram até ao momento foi um e-mail recebido pelo GEC, onde é referido que ambas deverão estar preparadas para a "evacuação no período da manhã" desta segunda-feira. Nesse mesmo é salientado também que uma outra mensagem eletrónica será enviada quando houver a confirmação oficial a que "horas será necessário" que as jovens estejam no aeroporto internacional de Tel Aviv.