De acordo com a mesma fonte, as duas vítimas mortais eram os passageiros do motociclo e “faleceram no local do acidente”.

A outra vítima teve ferimentos ligeiros e era o condutor do ligeiro de mercadorias.

O acidente aconteceu na freguesia de Lousa, concelho de Loures, pelas 12:48.

Cerca das 15:15 ainda permaneciam no local 13 operacionais, apoiados por cinco veículos de socorro.