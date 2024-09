Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Duas urnas do cemitério de Ramalde, no Porto, foram encontradas hoje de manhã com indícios de profanação, situação que foi comunicada à PSP, revelou hoje em comunicado a Junta de Freguesia local.

