O Santuário de Fátima vai promover durante esta semana uma corrente de oração pela Paz na Ucrânia, uma iniciativa que é uma resposta ao apelo feito pelo cardeal D. António Marto este domingo na Missa da Festa dos santos Pastorinhos de Fátima, celebrada na Basílica da Santíssima Trindade.

“Deste Santuário da Paz faço um apelo a vós aqui presentes e a todos os católicos do país para iniciarem uma corrente de oração do rosário nesta semana, em forma individual, familiar ou comunitária, pela paz na Ucrânia”, afirmou o Administrador Apostólico da diocese de Leiria-Fátima.

“Face a este apelo concreto, na fidelidade ao que é próprio deste Santuário, peço que todos os capelães façam explícita referência a esta intenção na oração do terço, no Santuário, ao longo de toda esta semana: seja o terço das 12h00, seja o das 21h30”, afirmou o reitor, padre Carlos Cabecinhas ao lembrar que a oração pela Paz faz parte da mensagem de Fátima e é prática diária do Santuário.

Na homilia de domingo, o cardeal português, juntando a sua voz à do Papa Francisco lembrou as dificuldades que o mundo atravessa.

“No difícil contexto atual que o mundo conhece e atravessa, após longo período de fragilidades, feridas, incertezas, luto e medos em que paira uma ameaça de guerra, é necessário despertar da indiferença, da apatia, do cansaço espiritual, do desânimo que pode levar ao fatalismo”, afirmou D. António Marto, sublinhando que diante das dificuldades é a força da humildade que pode transformar o mundo.

“Por vezes somos levados a pensar que só os poderosos (os poderes económico-financeiros e políticos) podem transformar o mundo. Mas Deus conta com os pequenos e os humildes, com a força de fá na sua misericórdia, com o testemunho da conversão e da compaixão, com a força da oração para renovar o mundo. Somos chamados a olhar o futuro com confiança, reconstruindo as relações entre as pessoas e os povos, como Bons Samaritanos que cuidam dos feridos e ajudam a curar as feridas do nosso tempo”, explicitou.

No comunicado enviado às redações em que é apresentada a iniciativa, o Santuário relembra que o terço foi a oração mais insistentemente pedida por Nossa Senhora nas suas aparições da Cova da Iria e é, por excelência, a oração da Paz. Logo na primeira aparição, em maio de 1917, Nossa Senhora terá dito aos três pastorinhos: “Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra”. Já o Papa S. João Paulo II dizia: “não se pode recitar o Rosário sem sentir-se chamado a um preciso compromisso de serviço à paz”.

No Santuário, a oração do rosário acontece todos os dias às 12h00, 18h30 e 21h30.