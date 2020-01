“Eu apoiei o candidato João Almeida até ao fim, informei sempre que votaria no candidato João Almeida e, no final, aquilo que me foi transmitido, é que, independentemente de quem eu apoiasse, faziam questão que integrasse a direção para ajudar no futuro do partido”, disse aos jornalistas António Carlos Monteiro, à chegada ao Parque de Exposições de Aveiro, onde hoje termina o 28.º congresso do CDS-PP.

António Carlos Monteiro referiu ainda que estava com João Almeida na altura em que lhe foi feito o convite para integrar a direção de Rodrigues dos Santos e afirmou que não considera ser a ponte entre as duas candidaturas.

“Eu não me considero ponte para lado nenhum. Eu sou uma pessoa que está no partido há bastantes anos. Fui secretário-geral durante vários anos. Fui deputado. Aquilo que me considero é um militante do partido que aceitou ajudar o partido na altura mais difícil do CDS”, explicou.

João Almeida diz que é mentira

Esta versão não é corroborada por João Almeida. À chegada ao Congresso, o deputado disse aos jornalistas que tal é "mentira". "Ouvi as declarações, ouvi que o convite foi feito na minha presença e é mentira", atirou João Almeida.

Questionado pela comunicação social sobre se a escolha de um apoiante seu para a vicepresidência do novo líder é um sinal de integração, Almeida respondeu que não. "Tive conhecimento do convite, não tinha sequer que ter, o que é falso é que tenha sido feito na minha presença", insistiu João Almeida, apontando que a atitude do atual chefe de gabinete do grupo parlamentar " coerente" com o que viu "ao longo do congresso".