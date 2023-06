“O Governo Regional não pode continuar nesta inércia de esperar que o tempo seja de feição ou que a doença não avance, quando existem soluções para travar o declínio da cereja e de outras culturas típicas de determinados locais da região”, afirma o líder socialista regional, Sérgio Gonçalves, citado em comunicado.

Os socialistas entendem que “é necessária uma intervenção urgente para incentivar a instalação de novos pomares, mais resistentes e mais rentáveis, que justifiquem a manutenção das cerejeiras”, lê-se na nota de imprensa.

Sérgio Gonçalves diz que “é cada vez mais frequente fazer-se festa da cereja sem cereja, tal como tem acontecido fazer-se festa da castanha sem castanha ou festa da cebola sem cebola”, apontando que o Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, “só trabalha para as festas, onde gasta praticamente todo o dinheiro do Orçamento Regional destinado à valorização da produção regional”.

Numa visita à Festa da Cereja, na freguesia do Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos, realçou a “quebra drástica de área de cerejeiras, que passou para 31 hectares, menos de metade da anteriormente registada”, justificada pelas “alterações climáticas, com períodos de seca ou precipitação intensa fora de época, mas também as pragas, doenças, a fraca valorização da produção regional e a idade avançada dos agricultores”.

O presidente do PS/Madeira alerta para os baixos rendimentos dos agricultores madeirenses, “os mais baixos do país”, reforçando que “é obrigação do executivo fazer tudo o que está ao seu alcance para minimizar as incertezas e os prejuízos”.

“O Governo Regional não pode culpar o mau tempo quando as coisas correm mal e apropriar-se dos bons resultados, quando as coisas correm bem”, considera.

No comunicado, os socialistas destacam um conjunto de medidas como “a utilização de instrumentos financeiros de ativação rápida para acorrer de imediato aos prejuízos dos agricultores e ainda o desenvolvimento de uma agenda de investigação e inovação para a extensão rural com ligação ao ensino superior, juntando o conhecimento empírico de quem está no terreno com o conhecimento científico na procura de variedades mais resistentes e outras soluções para os problemas atuais”.

A atualização da Estratégia Clima-Madeira, com a recolha de indicadores que afetem a agricultura e recomendação de medidas que reduzam os impactos das alterações climáticas nas produções e rendimentos dos agricultores, é outra das reivindicações do PS/Madeira.