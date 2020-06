É Desta Que Leio Isto é o clube de leitura do SAPO24, lançado em maio com o propósito de incentivar à leitura e à discussão sobre a mesma.

Começou com uma homenagem a Luís Sepúlveda, que faleceu recentemente, e para a estreia escolhemos a obra "O Velho Que Lia Romances de Amor". Na primeira conversa, além dos participantes que se inscreveram, ouvimos as histórias de Manuel Alberto Valente, editor do autor chileno em Portugal.

No segundo encontro, quisemos falar da intemporalidade de "1984", livro de George Orwell. Filipe Homem Fonseca, argumentista, dramaturgo, escritor, humorista, músico e realizador, foi o nosso convidado especial.

Em junho, dedicamo-nos à literatura portuguesa e voltamos às homenagens.

Fará, no dia 18 deste mês, dez anos da morte do escritor Saramago. Escolher uma obra sua seria incontornável. Assim, no dia 11 de junho, às 21h00, conversamos sobre "O Ensaio Sobre a Cegueira" com um convidado a anunciar brevemente. Para participar na conversa, deve inscrever-se aqui.

Na segunda quinzena do mês, convidamos à leitura de Dulce Maria Cardoso com um dos seus mais elogiados livros, "O Retorno". Este será discutido no dia 25 deste mês, também pelas 21h00. Para o segundo encontro, deverá inscrever-se através deste formulário.

Boas leituras!