Privacidade, liberdade de expressão, religião, o atual estado da democracia ou o uso da língua. Estes foram alguns dos temas em debate no segundo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto, tendo o livro "1984", obra-prima distópica de George Orwell, como pano de fundo. A conversa contou com a presença do argumentista, escritor e músico Filipe Homem Fonseca.

Depois do encontro inaugural para discutir "O Velho Que Lia Romances de Amor", de Luís Sepúlveda, o clube de leitura É Desta Que Leio Isto voltou a reunir-se para abordar "1984", a influente obra distópica do escritor britânico George Orwell. Com moderação de João Dinis e António Moura dos Santos, membros da Madremedia e do SAPO 24, esta discussão contou com a presença de Filipe Homem Fonseca, homem dos sete ofícios — as ocupações de escritor, argumentista e músico são apenas alguns deles — que já tinha aflorado sobre alguns dos tópicos discutidos numa conversa de antevisão a este encontro. Das questões sobre a privacidade que as redes sociais nos colocam à própria forma como a nossa linguagem está a evoluir, foram vários os temas abordados em "1984" que foram discutidos à luz da nossa atualidade. Se tem interesse em estrear-se no nosso clube ou se quiser reencontrar-se connosco, os encontros de junho já têm datas definidas, tratando duas grandes obras da literatura portuguesa contemporânea: a 11 de junho, a conversa será em torno de "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago, sendo que a 25 de junho, o livro escolhido é "O Retorno", de Dulce Maria Cardoso. Ambos os encontros vão decorrer às 21:00, sendo que para se inscrever para o encontro sobre o "Ensaio sobre a Cegueira" terá de preencher este formulário. Já para participar na discussão sobre "O Retorno", é este o documento onde deverá declarar o seu interesse. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram