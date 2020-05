Com o espaço limitado a 50%, os restaurantes D’Bacalhau, no Parque das Nações, e Tasca da Esquina, em Campo de Ourique, procuraram encontrar soluções para reabrir com todos os cuidados ao alcance dos estabelecimentos, mas alertam que também os clientes precisam de cumprir as regras impostas, para garantir a máxima segurança dos espaços.

“Com este novo procedimento, apenas vamos ser mais rigorosos no cumprimento dessas regras e cumpri-las em absoluto. Não vai ser apenas o ‘staff’ e o restaurante que vai cumprir, os nossos clientes vão ter também de cumprir as regras”, apontou à Lusa o ‘chef’ de cozinha Júlio Fernandes, proprietário do restaurante D’Bacalhau.

Na Tasca da Esquina, um dos sete restaurantes de Vítor Sobral, o cozinheiro sublinhou: “Atrevo-me a dizer que é muito mais seguro vir a um restaurante do que a um supermercado. Vai ter muito a ver com o comportamento que o público vai ter nos espaços comerciais”.

De acordo com as normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), os dois estabelecimentos vão ser higienizados várias vezes ao dia, será obrigatório realizar a higiene das mãos à entrada e a utilização de máscara na circulação pelos espaços será sempre aconselhada, entre muitas outras medidas.

“Vamos ter uma revolução na restauração. Comportamentos de décadas vão ser alterados”, avisou Júlio Fernandes, mas garantiu que “todos os estabelecimentos vão cumprir rigorosamente as regras que a DGS criou”, com maior ou menor dificuldade.