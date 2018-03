"Não devemos esquecer que não há 'portismo' sem 'monteirismo' e é o tempo de sarar velhas feridas e de o partido se reconciliar com o seu passado", disse à Lusa Raúl Almeida, que foi eleito para o Conselho Nacional do CDS na lista encabeçada por Filipe Lobo D'Ávila no último Congresso.

O antigo líder do CDS-PP Manuel Monteiro, que abandonou os centristas para criar o partido da Nova Democracia, entretanto extinto, admitiu hoje, numa entrevista à SIC, a hipótese de voltar ao partido.

"Preocupa-me é quando pessoas como o professor Freitas do Amaral concordam com o BE, pessoas quererem voltar ao CDS não me preocupa. O CDS acolhe todos e o dr. Manuel Monteiro não é exceção", argumentou Raúl Almeida.

Para o antigo deputado de Aveiro, "Manuel Monteiro conseguiu que o partido resistisse quando o PSD não queria o CDS no Governo", ao passo que Paulo Portas, líder que apoiou, "conseguiu levar o CDS para o Governo".