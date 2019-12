Os democratas avançaram formalmente com duas acusações de impeachment contra Donald Trump, sendo elas abuso de poder e obstrução ao Congresso.

O anúncio foi feito por Jerrold Nadler, o chefe democrata do Comité Judicial da Câmara. Os esforços de Trump para "solicitar uma interferência externa nas eleições [presidenciais] de 2020 (...) comprometeram a segurança nacional e ameaçaram a integridade das eleições", justificou o responsável, reiterando uma ideia que já havia sido transmitida antes. "Temos de dar este passo solene hoje", considerou.

Nadler fez este anúncio acompanhado de Nancy Pelosi, Presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, e Adam Schiff, o congressista democrata que preside ao Comité de Inteligência da Câmara.

O presidente norte-americano, Donald Trump, está a ser investigado por ter pedido ao homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que investigasse uma empresa ucraniana da qual foi administrador o filho do ex-vice-presidente Joe Biden, dado como favorito a concorrer pelos democratas nas eleições de 2020.

Adam Schiff disse que Trump contrariou "o poder de o Congresso o responsabilizar", referindo-se à recusa da Casa Branca e respectivos funcionários em colaborar com as inquirições do Congresso. "O seu abuso de poder não nos deixou outra alternativa. Não fazer nada tornar-nos-ia cúmplices", acrescentou.

O processo de destituição

Durante dois meses, o Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes realizou uma investigação para determinar se houve abuso de poder por parte de Trump para pressionar Kiev, congelando uma ajuda militar de aproximadamente 400 milhões de dólares destinada ao país.

No dia 3 de dezembro, o inquérito que visa a destituição de Donald Trump reuniu "provas esmagadoras" de "conduta inapropriada" do Presidente, segundo o relatório oficial da comissão parlamentar que realizou as investigações.

Na passada quinta-feira, dia 5 de dezembro, a Presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciou que iria avançar com a redação de acusações contra Donald Trump. “As ações do Presidente violaram seriamente a Constituição”, disse Pelosi aos jornalistas em conferência de imprensa em Washington.

Foi num clima de confronto que esta segunda-feira, 9 de dezembro, se iniciou a apresentação das conclusões - por legisladores e especialistas - sobre o caso ucraniano.

Depois de dois meses de investigação na Câmara de Representantes e cerca de quinze audiências, a comissão judicial reuniu-se esta semana para redigir as acusações contra o presidente.

Ontem, após cerca de dez horas de audiência, com duros confrontos verbais, o chefe democrata do Comité Judicial da Câmara, Jerry Nadler, considerou que a conduta de Trump era "claramente merecedora de uma acusação formal". O que se veio a confirmar.

O presidente "colocou os seus próprios interesses acima da nossa segurança nacional" e "continua a representar uma ameaça para a integridade das nossas eleições e do nosso sistema democrático", afirmou Nadler.