Sabe-se que Carlos III vai usar uniforme militar cerimonial no cortejo entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, no dia da coroação. Mas a roupa interior é totalmente desconhecida — e foi mote para uma campanha de angariação de fundos para instituições de caridade.

A angariação de fundos foi criada por Nicholas Allan, autor de The King's Pants (uma sequela de The Queen's Knickers, livro publicado em 1993), uma história sobre um monarca com demasiados pares de cuecas e calças para diferentes ocasiões.

Assim, conta o The Guardian que se o rei desejar encomendar "um par de cuecas da sorte" pode inspirar-se em 24 artistas e ilustradores que criaram propostas para esse efeito, com as os obras de arte a ser leiloadas para a Trussell Trust, que gere bancos alimentares no Reino Unido, e para o Disasters Emergency Committee, para apoiar as pessoas afetadas pelos terramotos na Turquia e na Síria.

As propostas dos artistas mostram boxers brancos decorados com coroas douradas, cuecas incrustadas com jóias ou com esquilos, pássaros, ouriços e flores. Há ainda alternativas com a bandeira do Reino Unido, pratos típicos da coração de Isabel II ou até com o próprio Carlos III.

Um dos artistas, Zoom Rockman, optou por desenhar Carlos III quase nu, com orelhas exageradas, peito peludo e cuecas com a bandeira. Poucas horas após a abertura do leilão online, um utilizador identificado como "Camilla Parker-Bowles" — que se acredita ser uma farsa — ofereceu 75 libras pela ilustração. Um porta-voz da rainha consorte recusou-se a comentar.

As ilustrações nem sempre mostram o rei em cuecas, já que em algumas delas o protagonista do desenho é um corgi ou outros animais, como um elefante, um urso ou cavalos.