A informação foi adiantada nesta manhã, em comunicado, pela assessoria de imprensa do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que declarou ter recomendado o nome de Castello Branco a Bolsonaro, que, por sua vez, aceitou o convite.

Roberto Castello Branco é ex-diretor do Banco Central e da Vale, uma das maiores empresas do setor mineiro do mundo. Entre 2015 e 2016, durante o governo da ex-Presidente Dilma Rousseff, foi também membro do conselho de administração da Petrobras.

Presentemente, é professor no Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Económico da Fundação Getúlio Vargas.

Castello Branco fez ainda parte da equipa de especialistas que Paulo Guedes reuniu durante a campanha eleitoral de Bolsonaro para debater a formulação de propostas económicas para o então candidato presidencial da extrema-direita.

O atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, permanece no comando da estatal até a nomeação do novo presidente.