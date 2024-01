A marca lançou uma edição limitada, que já está indisponível online, por isso as pessoas têm estado a fazer fila e a dormir à porta de lojas da Target ou até trepado balcões nas lojas Starbucks. A situação tornou-se tão incontrolável que algumas lojas tiveram de criar novas regras para os clientes poderem comprar o copo.

Vários vídeos na rede social TikTok mostravam até que ponto as pessoas estavam dispostas a ir por estes copos. Por exemplo, num dos vídeos, que acabou por ser o mais viral sobre este tema, viam-se pessoas a atropelarem-se umas às outras para chegarem aos copos na cadeia de lojas Target. Outros vídeos mostravam pessoas a trepar os balcões para chegar às chávenas e roubá-las, enquanto outras esperavam numa fila muito longa.



Estes copos pertencem a uma empresa com mais de 110 anos que durante anos vendeu várias garrafas térmicas, que ainda se podem comprar no seu site. Apesar de dificuldades durante o início do século, na década de 2010 criaram o copo Stanley Quencher, que começou a popularizar a marca.