Eduardo Matos, barnabé da Acreditar, aceitou o desafio do SAPO24 e juntou-se ao Plenário. Se fosse primeiro-ministro nos próximos quatro anos a sua prioridade seria melhorar as condições de vida de que luta ou já lutou contra o cancro infantil.

Se eu fosse primeiro-ministro melhorava as condições de vida de quem luta e de quem lutou contra o cancro infantil. Ter um cancro não termina com a cura ou com a alta. Cerca de dois terços dos sobreviventes sofrem ou podem vir a sofrer de sequelas que vão ficar connosco até ao resto das nossas vidas, daí que o acompanhamento seja tão importante. Infelizmente, em Portugal, o único sítio onde estas consultas de acompanhamento após alta existem é o IPO de Lisboa. Por isso, se eu fosse primeiro-ministro, a primeira coisa que eu faria era alargar o modelo de consultas a todos os centros oncológicos do país. Acabaria também com o estigma social, que ainda existe. As pessoas acham que, após termos um cancro, nos tornamos pessoas diferentes. É muito difícil, mesmo após dezenas de anos de termos tido um cancro e de estarmos curados ter acesso a seguros de saúde e a seguros de vida. É completamente impossível pedirmos empréstimos para a compra de uma habitação. Se eu fosse primeiro-ministro, mostrava que acreditar vale a pena.

