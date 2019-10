"O nosso mais recente orador convidado é alguém que mudou para sempre o mundo no que diz respeito à privacidade e proteção de dados", afirma a organização no comunicado, cujo título é "Edward Snowden vem 'esclarecer as coisas' [set record straight] à Web Summit".

O analista de sistemas informáticos vai participar via videoconferência a partir da Rússia, onde está a viver.

Snowden pediu recentemente asilo ao Presidente francês, no entanto o seu pedido foi recusado. Esta é a segunda vez que o informático recebe um "não" de França perante um pedido desta natureza - a primeira vez tinha sido em 2013 quando era Presidente François Hollande.

Snowden vive agora na Rússia para evitar ser processado nos Estados Unidos.

Edward Snowden revelou, em 2013, a existência de um sistema de vigilância mundial de comunicações e de internet, tendo sido acusado pelos Estados Unidos de espionagem e apropriação de segredos do Estado.

A 17 de setembro foi publicado, simultaneamente em 20 países, um livro com as memórias de Edward Snowden.

A obra, com o título "Vigilância Massiva, Registo Permanente" ("Permanent record", no original), foi totalmente escrita por Snowden. O autor desvenda, pela primeira vez, (...) como ajudou a construir o sistema de vigilância massiva e a crise de consciência que o levou a contar tudo e a pôr em xeque todo o sistema", escreve a Editorial Planeta, responsável pela publicação em Portugal.

O realizador norte-americano Oliver Stone dirigiu um filme em 2016 sobre a sua vida, com Joseph Gordon-Levitt no papel de protagonista. Snowden também surge em “Citizenfour”, o premiado documentário de Laura Poitras.