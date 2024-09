Na manhã desta terça-feira, e na sequência da fuga de cinco reclusos da prisão de Vale de Judeus, no sábado passado, uma fonte oficial do Ministério da Justiça referia à Lusa que a eventual demissão do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Rui Abrunhosa Gonçalves, seria “uma decisão política”.

A mesma fonte revelou aos jornalistas que a Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, já tinha recebido o relatório de auditoria à atuação dos serviços de vigilância e segurança, elaborado pela divisão de segurança da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).