Manuel Alegre defendeu estas posições no comício socialista de Coimbra, no Pavilhão dos Olivais, num discurso muito aplaudido, que levantou a assistência em alguns momentos, como nas referências ao falecido presidente honorário do PS, António Arnaut.

Numa intervenção com cerca de 20 minutos, o antigo candidato presidencial e dirigente histórico socialista manifestou total apoio à solução de esquerda, elogiou António Costa e até se demarcou do vice-presidente da bancada do PS Carlos Pereira, que classificou o Bloco de Esquerda e o PCP como "empecilhos".

"Não há empecilhos à esquerda. Os empecilhos vieram sempre da direita", contrapôs Manuel Alegre, antes de deixar uma série de críticas dirigidas sobretudo ao Bloco de Esquerda, embora sem mencionar esta força política.

Nesta fase da sua intervenção, Alegre começou por sustentar a tese de que, historicamente, "a força da direita esteve na divisão da esquerda".

Depois, deixou vários avisos: "Não há estabilidade sem um PS forte; não há diálogo nem convergência sem um PS forte; não há solução governativa sem o PS e muito menos contra o PS".