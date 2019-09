"A verdade é que nós ouvimos falar disto em particular nos governos socialistas e olhando, por exemplo, para o último governo socialista de maioria absoluta, creio que não nos deixou boa memória a nenhum de nós", apontou, em resposta a uma pergunta sobre se as ligações familiares são uma marca socialista.

Assunção Cristas falava no Centro Interpretativo da Cereja, na localidade do Ferro, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde hoje participou numa ação de pré-campanha para as eleições legislativas de 06 de setembro.

A líder centrista considerou ainda que a "multiplicidade de casos" de relações familiares verificadas nos últimos quatro anos "fala por si" e reiterou que "é preciso fazer política com ética", independentemente do parecer sobre as incompatibilidades e impedimentos políticos.

"Para além do parecer, para o CDS importa a ética na política. Há questões que não têm que ver com a legalidade ou com diferentes interpretações de uma mesma lei e nós notámos que a lei nunca teve problemas de interpretação até aparecer este governo socialista", sustentou.