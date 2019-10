O BE e o Livre reúnem-se na terça-feira no parlamento, num encontro pedido pelo partido que elegeu a deputada Joacine Katar Moreira, e que também foi proposto ao PCP, PEV e PAN para discutir "possíveis convergências".

Fonte bloquista adiantou à agência Lusa que a reunião vai decorrer na Assembleia da República, às 15:00, e que integra, pela comitiva do BE, a líder do partido, Catarina Martins, a deputada eleita Beatriz Gomes Dias e o líder parlamentar Pedro Filipe Soares.

Do Livre, estará presente na reunião a deputada eleita, Joacine Katar Moreira, o seu assessor parlamentar, Rafael Esteves Martins, e também os dirigentes do Grupo de Contacto (órgão da direção) Isabel Mendes Lopes e Pedro Mendonça, indicou à Lusa fonte do partido.

Em 08 de outubro, de acordo com comunicado enviado às redações, o Livre indicou que "convidou o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista `Os Verdes´ e o partido Pessoas-Animais-Natureza para discutir as propostas, ações e possíveis convergências durante a próxima legislatura".

"O Livre pretende também apresentar-se perante estes partidos enquanto estreante na Assembleia da República, para apresentação das propostas que pretende trazer à discussão, com base no programa eleitoral que levou às eleições", acrescentou a mesma nota.