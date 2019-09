Para a coordenadora do BE, é preciso “começar um processo de reflorestação muito rápido das áreas que arderam para não deixar que cresça mato desordenadamente, eucalipto desordenadamente, manchas contínuas que vão fazer mais incêndios".

A grande aposta de Portugal e o grande investimento no território "tem de ser reflorestar" para haver um "território mais resistente, com espécies autóctones, com espécies mais resistentes ao fogo", defendeu Catarina Martins.

"Nós conseguimos alterar a lei da floresta, nomeadamente no que tinha a ver com a liberalização dos eucaliptos que tinha sido feita no Governo PSD/CDS”, notou.

A dirigente bloquista considerou que esse “passo legislativo foi muito importante e criaram-se alguns apoios à reflorestação”.

“Mas mantemos o problema de atuar após o fogo, ou seja, como não há meios para atuar imediatamente após o fogo, não se tira o que ardeu e não se inicia logo uma reflorestação mais segura", vincou.

No outro lado do problema, segundo a coordenadora do BE, é preciso "valorizar os bombeiros voluntários", aumentar o corpo profissional de bombeiros e "ter regras claras, iguais, para todo o país, nomeadamente sobre equipamentos”, para garantir “a segurança de quem está também a tratar da nossa segurança".