Rui Barreto falava aos jornalistas depois de reuniões da comissão política e do conselho regional do CDS da Madeira em que foram aprovadas por unanimidade as linhas gerais de um acordo para um governo de coligação com o PSD.

“Isto revela que o partido confiou e está confortável e que estão reunidas as condições, quer por parte do CDS quer por parte do PSD, para fazer uma coligação a pensar nas futuras gerações e transformar a Madeira positivamente”, declarou o dirigente centrista da Madeira.

Rui Barreto complementou que as reuniões de hoje foram o “culminar de um trabalho iniciado no dia seguinte às eleições regionais de 22 de setembro”, em que o PSD da Madeira perdeu pela primeira vez a maioria absoluta e fez o “convite” aos CDS para um projeto de coligação governativa.

“Portanto, temos as condições todas para termos uma caminho, que é governar a Madeira e Porto Santo nos próximos quatro anos”, reforçou.