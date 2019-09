“Foi com algum desencanto que tivemos este resultado, aliás, foi bem marcante que a luta foi entre os dois grandes partidos, o PS e o PSD. O PSD fez um esforço enorme para manter a maioria, o que não conseguiu, e essa foi a vantagem, a hegemonia do PSD devia ser quebrada”, afirmou Miguel Teixeira, em declarações à agência Lusa.

Segundo informação disponibilizada pela Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, o Chega ficou na 13.ª posição nas eleições regionais de domingo, reunindo 0,43% dos votos, um resultado que o cabeça de lista considerou “bastante aquém”.

“Na coligação às europeias obtivemos precisamente o dobro do que obtivemos hoje, mas deveu-se precisamente ao que disse, foi a luta entre os que queriam cortar com a hegemonia do PSD. Os votos foram desviados para o PS, porque o PSD manteve exatamente o mesmo número de votos”, indicou.

De acordo com Miguel Teixeira, “a esquerda juntou-se ao PS”, impedindo a maioria absoluta do PSD, no entanto, alguns partidos ficaram “feridos”, como o Juntos Pelo Povo (JPP), que perdeu deputados, enquanto outros “desapareceram” da Assembleia Legislativa, como foi o caso do Bloco de Esquerda (BE).