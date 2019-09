Segundo os resultados das eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, os socialistas arrecadaram a vitória no Funchal, com 39,00%, em Machico, com 48,09%, no Porto Santo, com 50,75%, e em Santa Cruz, com (30,65%), encostando o PSD para o segundo lugar nestes concelhos madeirenses.

Desde as primeiras eleições legislativas na Região Autónoma da Madeira, em 1976, o PSD ocupou sempre o primeiro lugar em todos os concelhos, ciclo que hoje termina com a vitória do PS em quatro municípios.

No Funchal, o PSD registou 44,60% dos votos em 1976, o que lhe garantiu a liderança nas opções dos votantes, primeiro lugar que assegurou em todas as eleições legislativas regionais da Madeira até 2015, ano em que contou com 42,49% dos votos.

Nas eleições de hoje, o PS tirou o primeiro lugar aos sociais-democratas no Funchal, vencendo com 39,00%, seguindo-se PSD com 37,09% e CDS-PP com 5,74%.