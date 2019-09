Pedro Calado destacou que no Bairro da Nazaré a “integração na sociedade foi plena”, estando a decorrer um processo de “reabilitação de todos os fogos” daquele aglomerado habitacional que envolve os espaços interiores e exteriores, bem como a substituição de elevadores.

“Já fizemos cerca de 50% do número de fogos disponíveis. Só aqui na Nazaré temos 1.400 habitações”, realçou.

O também vice-presidente do Governo Regional destacou que desde 2015, quanto tomou posse, o atual executivo investiu mais de 58 milhões de euros na habitação social”.

Trata-se, segundo a candidatura social-democrata, de um trabalho que vai ter continuidade durante os próximos quatro anos.

Pedro Calado assumiu que o PSD tem noção da necessidade de melhorias nestas áreas e assume o compromisso com a reabilitação de “todos os bairros sociais da Madeira”, sendo também um objetivo apoiar “os jovens, as famílias carenciadas e aqueles que estão a chegar à ilha”.

“Este ano tivemos a construção de mais 58 unidade de habitação social. Vamos construir mais 36 no bairro de São Gonçalo [Funchal] e temos outras que estão perspetivadas”, reforçou.

Em termos de taxa de cobertura de habitação social, recordou, dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referem que ascende atualmente a 4,2%.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta – com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.