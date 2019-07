Com o anúncio hoje, de que o presidente do Governo Regional da Madeira e líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, será o número um pela Região, fica completo o leque de 22 cabeças de lista do PSD às eleições: 18 pelos círculos nacionais, dois pelas Regiões Autónomas e dois pela emigração. Madeira e Açores têm autonomia na aprovação dos candidatos a deputados pelos seus círculos.

Apenas cinco nomes que tinham encabeçado listas em 2015 repetem o lugar nas legislativas de 06 de outubro: o vice-presidente da bancada Adão Silva (Bragança), o líder da distrital da Guarda, Carlos Peixoto (Guarda), e os deputados Luís Leite Ramos (Vila Real), Carlos Gonçalves (Europa) e José Cesário (Fora da Europa).

Dos 22 cabeças de lista, só sete são atualmente deputados: além dos cinco repetentes, também já estavam na Assembleia da República na anterior legislatura Cristóvão Norte, ‘número um’ por Faro, e Margarida Balseiro Lopes, por Leiria.

O presidente do PSD escolheu sete mulheres como cabeças de lista, o que representa menos de 32% do total, abaixo do mínimo de 40% que terá de ser respeitado na globalidade das listas para cumprir os novos critérios da Lei da Paridade.

Apenas três cabeças de lista do PSD integram a direção de Rio: André Coelho Lima e Cláudia André são vogais da Comissão Política Nacional, tal como Margarida Balseiro Lopes, mas esta última apenas por inerência, por ser líder da Juventude Social-democrata.