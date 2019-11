“Que os espanhóis, juntos, possam ser donos do nosso futuro e que possamos resolver as nossas diferenças votando em eleições livres e democráticas”, referiu Santiago Abascal, depois de ter depositado o seu voto no colégio público Pinar del Rey, em Madrid.

Satisfeito com a campanha eleitoral, o líder do Vox, de extrema-direita, recusou falar sobre quais são as suas expectativas nestas eleições gerais, as quartas que Espanha realiza em quatro anos.

“Agora apenas me resta aceitar o veredicto das urnas. Que seja o que os espanhóis querem”, precisou.

As sondagens que foram sendo reveladas nos últimos dias colocam o PSOE de Pedro Sánchez como o partido mais votado, mas indicam que os socialistas perderão votos face às eleições realizadas em 28 de abril. Já o Vox e o PP poderão sair reforçados deste ato eleitoral.