“A grande clivagem que se joga nas eleições europeias é hoje evidente, e a crise política sobre as migrações anunciou-a”, assinalou o chefe de Estado francês, que participou esta manhã, com o primeiro-ministro António Costa, na conferência “Os desafios da Europa – Encontro com os Cidadãos”, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

“É um debate entre os extremos, os nacionalistas, os que defendem a fratura europeia, com a cumplicidade do ‘status quo’, e os progressistas europeus, os reformistas, que pretendem reformar a Europa profundamente”, alertou Macron no final da sua intervenção inicial.

Numa intervenção que se prolongou por cerca de 15 minutos, Macron assinalou o “momento inédito” que atravessa o continente europeu desde há 70 anos, o final da Segunda Guerra Mundial, e sublinhou a necessidade profunda de “refundar” a Europa, uma ideia que já tinha sido assumida por António Costa.

“Os meses que estão à nossa frente são absolutamente essenciais. As eleições de maio de 2019 vão ser decisivas, porque vão estruturar o Parlamento europeu, e as principais instituições europeias, que vão ser recompostas após estas eleições”, assinalou.

Recordou também ter defendido a “ideia de listas transnacionais” no âmbito das suas propostas para permitir o que surge como um renascimento europeu em tempos de crise.

“Deixámos que a voz dos extremos se impusessem (…) deixámos que a ideia de democracia fosse transportada pelos extremos”, lamentou Macron, que apontou os desafios a curto prazo como fulcrais.

“Nos próximos cinco anos vai jogar-se o futuro da nossa Europa”, insistiu, num desafio que implica a concretização “de uma reforma profunda com base no que discutimos e preparámos”.