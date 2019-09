Em comunicado, o IL refere a Câmara Municipal de Coimbra retirou o cartaz do partido com uma imagem de Fernando Pessoa e uma citação com definição de liberalismo.

O partido adianta que, após as Eleições Europeias, foi notificado pela Câmara Municipal de Coimbra para “remoção de propaganda eleitoral desatualizada".

“O partido Iniciativa Liberal respondeu que a mesma comunicação não se aplicava, visto que o cartaz em causa não era referente às Eleições Europeias, tendo uma mensagem transversal. Apesar da explicação, a Câmara Municipal de Coimbra procedeu à remoção ilegal da estrutura não a tendo devolvido até ao momento”, indica o comunicado.

O Partido Iniciativa Liberal refere ainda que fez queixa à Comissão Nacional de Eleições para que seja reposta a estrutura.