"Uma revisão constitucional que permita o acabar com a figura do representante da República, pois a autonomia da Madeira não precisa de figuras tutelares nomeadas por Lisboa", refere o IL, que preconiza "alargar o domínio da autonomia tendo sempre presente que os limites serão sempre os da soberania: negócios estrangeiros, defesa, justiça e segurança interna".

Ainda no que diz respeito ao sistema político, o IL defende, no documento divulgado à comunicação social, a revisão da Lei Eleitoral da Madeira, para “criação de círculos uninominais e um círculo de compensação regional", e o início de um processo junto da União Europeia “para que as autonomias portuguesas possam, quando e assim for entendido, passar a ser consideradas países e territórios ultramarinos".

A candidatura encabeçada por Nuno Morna defende igualmente o começo do processo de reorganização administrativa, "preferencialmente por vontade de agregação das estruturas de poder local, ouvindo e promovendo a participação cidadã de todos os madeirenses".

A IL apoia "uma democracia madura e representativa que transforme a Madeira facultando-lhe o necessário crescimento apoiado num Estado de direito tangível, com instituições eficazes e independentes e uma governação responsável, de modo a que todos os madeirenses se sintam seguros e protegidos".

No entender do partido, o novo hospital do Funchal – uma importante obra na região, há muito reivindicada - "deverá ser uma unidade cirúrgica de ponta, de rotação rápida e de prestação de consultas externas de especialidade mais específicas que não possam ser feitas nos centros de saúde"”.