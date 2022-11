Milhares de norte-americanos acorreram às urnas esta terça-feira para votar nas eleições intercalares que serão decisivas para o futuro político de Joe Biden, caso perca a maioria no Congresso.

No Indiana e Kentucky, dois estados ditos "não cruciais" para determinar quem vai controlar o Senado, foram os primeiros a fechar as mesas de voto.

Uma hora mais tarde (0h em Lisboa), a votação encerrou em mais estados, incluindo a Georgia onde está uma das principais corridas ao Senado, com o atual senador democrata, Raphael Warnock a tentar afastar o republicano Herschel Walker.

De acordo com o New York Times, os candidatos republicanos estão "bastante otimistas" para retomarem o controlo da Câmara dos Representantes. A questão é saber se conseguem obter maioria e "qual será a sua dimensão?", questiona o The Guardian. Está tudo em aberto, até se saber os resultados que poderão demorar alguns dias.

De acordo com uma sondagem da Associated Press, divulgada pela CNN, 39% dos eleitores estão insatisfeitos com o rumo do país, 34% sentem ‘raiva’, 20% estão satisfeitos e 5% entusiasmados.

Quanto à opinião sobre o papel de Joe Biden enquanto presidente norte-americano, 54% desaprova a sua governação e apenas 18% votaram em apoio ao Democrata, face aos 32% que votaram contra e 48% que referiram que Biden não foi um fator para o seu voto.

Por fim, 46% dos inquiridos disseram que as políticas de Biden tiveram um efeito nefasto no país, face aos 36% que referiram que as medidas tomadas ajudaram os EUA e 16% que disseram que não fizeram diferença.

Nestas eleições, os americanos renovam toda a Câmara de Representantes, um terço do Senado e vários cargos locais.

(notícia atualizada às 00h24)

*Com Lusa e AFP