Jardim foi hoje ‘a estrela’ da arruada e do comício do PSD no Porto, e aqueceu as centenas de pessoas que se concentraram na Praça da Batalha, sob chuva miudinha, antes do discurso do líder do PSD, Rui Rio, tendo sido o único a falar no caso de Tancos.

“A anedota nacional, o caso de Tancos, é uma imagem do Portugal socialista. Reparem: o barco encalhou, o barco começou a meter água, o barco começou a ir ao fundo, os marinheiros sabem que o barco está afundado, o imediato do navio sabe que o barco está afundado e o comandante, coitadinho, não sabe de nada”, criticou, provocando risos entre assistência.

Jardim, que liderou durante mais de quarenta anos a Região Autónoma da Madeira, acusou o primeiro-ministro de “falta de sentido de Estado” por trazer “as forças do fascismo comunista” para a esfera do poder.

“Ó senhor, nenhum país da Europa tem os comunistas na área do poder, como é que podemos em Portugal consentir que o fascismo comunista esteja na área do poder?”, questionou.

Alberto João Jardim fez ainda questão de recordar que António Costa integrou governos do anterior primeiro-ministro José Sócrates.

“É preciso não esquecer com quem estamos a lidar: António Costa era um dos braços direitos de Sócrates, agora ninguém fala nisso, nem se conhecem, era o braço direito do homem”, apontou.